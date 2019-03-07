Учёные: Плохие сны являются не менее полезными, чем хорошие





Из более поздних исследований учёные сделали вывод, что сны помогают людям обрабатывать интенсивные эмоции, сортируют и организуют воспоминания. Они зачастую являются репетицией реакции на возможную угрожающую ситуацию. Прочие специалисты заявляют, что у снов отсутствует эволюционная функция, они якобы драматизируют различные личные переживания. Американские, южнокорейские и индийские учёные установили, что современное поколение чаще стало говорить, что кошмары раскрывают скрытые человеческие переживания. Это связано с тем, что люди придают им большое значение. Самыми распространёнными темами непосредственно для снов является секс, школа, общественное падение, опоздание, преследование.Научные деятели в ходе своих исследований установили, что сны, имеющие мрачный характер, включая кошмары, могут обладать положительным эффектом. В данном случае мозг получает своеобразную перезагрузку, обрабатывая дополнительные данные, которые в последствии могут в жизни человека иметь положительный эффект. Исследователи утверждают, что людям не стоит пугаться кошмаров, просто нужно обдумать увиденное в своём сновидении.