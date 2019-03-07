Ученые создают карту доступной воды на Марсе





Так как на данной планете вода сразу приобретает твердое, либо газообразное состояние, там есть ледяные залежи. Для их изучения и разрабатывают карту доступности источников влаги.Работники Планетологичного института Америки составляют документ, который заказало космическое агенство NASA. В исследовании ученым помогает информация, полученная со спутников. Они изучают снимки космического тела, измерения нейтронных спектрометров и другие данные. Сопоставив все сведения, появляется большая вероятность определить место размещения льдов.После Равнины Аркадия специалисты изучат еще 3 крупные зоны Красной планеты. Карта, предположительно, будет готова в конце весны 2019 года. Ресурс для колонизаторов Марса поможет им поддерживать там жизнь и станет подпиткой космических устройств и станций.