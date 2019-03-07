АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 кроссоверов с Женевского автосалона
EUR 74.42 USD 65.84
Курс валют на 07.03.2019

Ученые создают карту доступной воды на Марсе

NASA с учеными занялись составлением карты доступной воды на Красной планете. Эксперты с помощью космического оборудования, в частности зондов, исследуют северное полушарие Марса.
Ученые создают карту доступной воды на Марсе

Так как на данной планете вода сразу приобретает твердое, либо газообразное состояние, там есть ледяные залежи. Для их изучения и разрабатывают карту доступности источников влаги.

Работники Планетологичного института Америки составляют документ, который заказало космическое агенство NASA. В исследовании ученым помогает информация, полученная со спутников. Они изучают снимки космического тела, измерения нейтронных спектрометров и другие данные. Сопоставив все сведения, появляется большая вероятность определить место размещения льдов.

После Равнины Аркадия специалисты изучат еще 3 крупные зоны Красной планеты. Карта, предположительно, будет готова в конце весны 2019 года. Ресурс для колонизаторов Марса поможет им поддерживать там жизнь и станет подпиткой космических устройств и станций.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 20:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперт оценил шансы Ангелы Меркель
Валерия рассказала о творческих успехах
Кабриолет Touring Sciadipersia
Названы самые обсуждаемые российскими
Игорь Петренко увлекся рисованием после
Через 3 месяца Ferrari представит
Учёные: Плохие сны являются не менее
Ученые создают карту доступной воды на
Sony добавила опцию дистанционного
Эксперты высоко оценили возможности
Елена Яковлева ради роли заключенной
Алена Савкина пожаловалась, что Илья
Новый кроссовер Новый кроссовер Skoda
Учёные: Погода влияет на здоровье
В Китае обнаружили гигантского шершня
63-летняя жена Гогена Солнцева
Певица Елка рассказала, что Алла
Московский Депкультуры организует в
Lamborghini посвятит спецверсию
Звезда «Дома-2» Лера Фрост назвала
В Екатеринбурге мёртвый мужчина
В Сети опубликовали качественные
Ксения Собчак вывела своего двухлетнего
Учёные заявили о возможности зарождения
Наташа Королева интерпретировала песню
Компания Huawei представила смартфон
Диетологи составили список продуктов
Сергей Шнуров написал стих в ответ на
Наталья Поклонская раскрыла собранный
В Подмосковье врачи спасли
Просмотреть все новости