Игорь Петренко увлекся рисованием после рождения пятого ребенка

Артист опубликовал фотографию с результатом своего нового увлечения. Он продемонстрировал собственную картину в черно-белых тонах. На ней изображена абстракция, смысл которой остался загадкой для подписчиков. Они интересовались у знаменитости, осознает ли он свой абсолютный талант в этом ремесле. Некоторые поклонники посоветовали Петренко развивать свое мастерство в новой стезе. Они отметили, что на полотно можно смотреть бесконечно.41-летний актер решил посвятить себя новому виду творчества после рождения дочери. В январе этого года он стал отцом в пятый раз.