АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 кроссоверов с Женевского автосалона
EUR 74.42 USD 65.84
Курс валют на 07.03.2019

Игорь Петренко увлекся рисованием после рождения пятого ребенка

Актер Игорь Петренко увлекся новым хобби после рождения пятого ребенка. Он решил посвятить свободное время рисованию, о чем сообщил на своей странице в Instagram.
Игорь Петренко увлекся рисованием после рождения пятого ребенка

Артист опубликовал фотографию с результатом своего нового увлечения. Он продемонстрировал собственную картину в черно-белых тонах. На ней изображена абстракция, смысл которой остался загадкой для подписчиков. Они интересовались у знаменитости, осознает ли он свой абсолютный талант в этом ремесле. Некоторые поклонники посоветовали Петренко развивать свое мастерство в новой стезе. Они отметили, что на полотно можно смотреть бесконечно.

41-летний актер решил посвятить себя новому виду творчества после рождения дочери. В январе этого года он стал отцом в пятый раз.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 21:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперт оценил шансы Ангелы Меркель
Валерия рассказала о творческих успехах
Кабриолет Touring Sciadipersia
Названы самые обсуждаемые российскими
Игорь Петренко увлекся рисованием после
Через 3 месяца Ferrari представит
Учёные: Плохие сны являются не менее
Ученые создают карту доступной воды на
Sony добавила опцию дистанционного
Эксперты высоко оценили возможности
Елена Яковлева ради роли заключенной
Алена Савкина пожаловалась, что Илья
Новый кроссовер Новый кроссовер Skoda
Учёные: Погода влияет на здоровье
В Китае обнаружили гигантского шершня
63-летняя жена Гогена Солнцева
Певица Елка рассказала, что Алла
Московский Депкультуры организует в
Lamborghini посвятит спецверсию
Звезда «Дома-2» Лера Фрост назвала
В Екатеринбурге мёртвый мужчина
В Сети опубликовали качественные
Ксения Собчак вывела своего двухлетнего
Учёные заявили о возможности зарождения
Наташа Королева интерпретировала песню
Компания Huawei представила смартфон
Диетологи составили список продуктов
Сергей Шнуров написал стих в ответ на
Наталья Поклонская раскрыла собранный
В Подмосковье врачи спасли
Просмотреть все новости