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Российские физики нашли замену «темной материи»

«Темная материя» может быть просто иллюзией от высокой скорости движения звезд, масса световых частиц которых равна нулю. Такое объяснение нашли российские физики, занимающиеся исследованием в США и Германии.
Российские физики нашли замену «темной материи»

Продолжительное время ученые считали, что космическое пространство полностью состоит из скопления звезд, планет и черных дыр. Детальное изучение скорости движения небесных тел показало, что частицы света не способны перемещаться так быстро. Так называемая темная материя объясняется специалистами как субстанция, удерживающая звезды на месте. Ее поиски не привели к успеху, и ученым пришлось искать новые формы этого явления.

Физик Дмитрий Будкер предложил рассмотреть фотоны (частицы света) в качестве объяснения материи. Они имеют очень маленькую массу, что затрудняет применение классических вычислений. Используя более развернутые формулы, исследователи выяснили, каким образом частицы будут влиять на поведение звезд.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 08:25

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