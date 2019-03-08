Андрей Разыграев позавидовал супругу Леры Кудрявцевой

На страничке 47-летней звезды появилась подборка снимков с телепрограммы «10 самых», которую показывали на музыкальном канале. Под публикацией она написала: «Моя любимая команда». Комментарии ведущей писали не только фанаты, но и знаменитые люди. Фото не оставили равнодушным и шоумена Андрея Разыграева. Он прокомментировал их: «И ведь досталась же кому-то такая», после чего поставил восторженные смайлики и сердечки.Подписчики решили, что ведущий завидует мужу Леры Кудрявцевой. Они пишут, что теледива очень красива, поэтому неудивительно, что она привлекательна не только для мужа, но и своих знакомых.Летом 2018 года артистка стала мамой во второй раз. Она родила Андрею Макарову дочь, которую назвали Марией.