АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пережившие войну люди становятся более религиозными
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Андрей Разыграев позавидовал супругу Леры Кудрявцевой

Телеведущий позавидовал мужу Леры Кудрявцевой хоккеисту Игорю Макарову. Так считают поклонники теледивы. Причиной этому стали комментарии под свежим фото в Instagram.
Андрей Разыграев позавидовал супругу Леры Кудрявцевой

На страничке 47-летней звезды появилась подборка снимков с телепрограммы «10 самых», которую показывали на музыкальном канале. Под публикацией она написала: «Моя любимая команда». Комментарии ведущей писали не только фанаты, но и знаменитые люди. Фото не оставили равнодушным и шоумена Андрея Разыграева. Он прокомментировал их: «И ведь досталась же кому-то такая», после чего поставил восторженные смайлики и сердечки.

Подписчики решили, что ведущий завидует мужу Леры Кудрявцевой. Они пишут, что теледива очень красива, поэтому неудивительно, что она привлекательна не только для мужа, но и своих знакомых.

Летом 2018 года артистка стала мамой во второй раз. Она родила Андрею Макарову дочь, которую назвали Марией.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 07:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон iPhone XS Max уступил Xiaomi
Ученые: Пережившие войну люди
Ученые: Поп-музыка является такой же
Исследователи обнаружили новый вид
«Вероятный канцероген» найден в
Андрей Разыграев позавидовал супругу
В Швеции ученые исследовали детский
Валерия продемонстрировала смелый образ
Компания Huawei представила новый
Мария Аронова призывает женщин после 45
В Женеве был представлен обновленный
Саша Савельева не захотела рассказывать
Медики рассказали о полезных свойствах
Андрей Малахов накануне 8 марта
Медики назвали проверенные методы
Эксперт оценил шансы Ангелы Меркель
Валерия рассказала о творческих успехах
Кабриолет Touring Sciadipersia
Названы самые обсуждаемые российскими
Игорь Петренко увлекся рисованием после
Через 3 месяца Ferrari представит
Учёные: Плохие сны являются не менее
Ученые создают карту доступной воды на
Sony добавила опцию дистанционного
Эксперты высоко оценили возможности
Елена Яковлева ради роли заключенной
Алена Савкина пожаловалась, что Илья
Новый кроссовер Новый кроссовер Skoda
Учёные: Погода влияет на здоровье
В Китае обнаружили гигантского шершня
Просмотреть все новости