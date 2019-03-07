Через 3 месяца Ferrari представит серийную версию спорткара с гибридным мотором V6





В настоящее время держится в секрете информация о характеристиках транспортного средства. Данные о конфигурации силового агрегата также пока неизвестны. Новая версия спорткара разместится в существующей модельной линейке на одну ступень ниже флагманского F8 Tributo в кузове купе, чья турбированная 3,9-литровая силовая установка V8 генерирует 720 лошадиных сил. Цена на гибридный Ferrari будет немного больше. Стоит отметить, что подобные силовые агрегаты очень сложны в производстве. Вследствие этого они всегда по цене являются более другими в сравнении с автомобилями, функционирующими на двигателях внутреннего сгорания.Компания Ferrari в текущем году представит ещё четыре новые версии авто. Речь идёт о новой модели F8 Spider и рестайлинговой модификации GTC4Lusso/GTC4Lusso T. Также бренд представит первую в истории марки версию кроссовера Ferrari Purosangue.