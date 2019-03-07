Sony добавила опцию дистанционного управления PS4 для iPhone и iPad





Чтобы беспрепятственно использовать функцию через устройства Apple, потребуется поддержка версии операционной системы не ранее iOS 12.1. Управление игрой происходит через виртуальные кнопки на экране. Для удобства компания добавила возможность воспроизведения картинки в вертикальном и горизонтальном положении.Разработчики акцентируют внимание на том, что для использования нововведения потребуется подключение к Wi-Fi, так как мобильный интернет не подойдет для данной функции. Дистанционное управление уже доступно в обновленных версиях для PS Vita, PC, iOS и Xperia.