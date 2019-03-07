Алена Савкина пожаловалась, что Илья Яббаров перестал приезжать к сыну

«А я давно говорила, что Ритка очень хитрая баба! Все-таки смогла убедить Яббу, что Аленкин сын ему не нужен.. Конечно.. Зная Яббу, ему не охота платить еще на кого-то алименты», - пишут в Сети.





По словам новоиспеченной мамочки, бывший избранник почти неделю не приезжает к сыну.Не секрет, что после того, как Алена родила, Яббаров очень изменился. Практически каждый день и по несколько раз Илья спешил отпроситься у руководства «Дома-2» выехать за Периметр, чтобы увидеть новорожденного наследника.Впрочем, как оказалось, все довольно быстро изменилось. Считанные часы назад Рапунцель-младшая разместила на официальном портале реалити-шоу пост, в котором поспешила сообщить телезрителям «Дома-2», что Яббаров в последний раз видел сына на прошлых выходных.Алена заявила, что не узнает Илью, ведь совсем недавно у него горели глаза при виде сына, а сейчас он даже не стремится поскорее увидеться с наследником. По мнению молодой мамочки, Яббарову препятствует его новая избранница – Маргарита Ларченко, которая попросту ревнует его к ней.Нужно сказать, что эта новость шокировала многих поклонников телестройки «Дом-2». Зрители думают, что Рита, зная, как правильно «подходить» к Илье, попросту убедила его в том, что ему на самом деле не нужен этот ребенок, ведь в дальнейшем ему придется платить на него алименты.