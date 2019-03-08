Смартфон iPhone XS Max уступил Xiaomi Mi 9 в тесте ночной съемки
Самая дорогая версия IPhone уступила в тесте съемки ночью модели Xiaomi Mi 9. Компанией Xiaomi в соцсети было показано, насколько китайский смартфон лучше в сравнении с iPhone XS Max.
Специалисты проводили сравнение ночью в условиях слабой освещённости. Оказалось, что 48-мегапиксельный сенсор китайского устройства лучше, чем у популярного американского смартфона. На снимках видно преимущество камеры Mi 9, её широкий динамический диапазон в сравнении с XS Max.
В камере китайского смартфона пиксели фотодатчика при ночной съёмке группируются по четыре. При этом на снимке получается больше света. В данном случае снимок получается более резким. Фотография лучше прорабатывается по деталям.
Специалисты проводили сравнение ночью в условиях слабой освещённости. Оказалось, что 48-мегапиксельный сенсор китайского устройства лучше, чем у популярного американского смартфона. На снимках видно преимущество камеры Mi 9, её широкий динамический диапазон в сравнении с XS Max.
В камере китайского смартфона пиксели фотодатчика при ночной съёмке группируются по четыре. При этом на снимке получается больше света. В данном случае снимок получается более резким. Фотография лучше прорабатывается по деталям.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:11