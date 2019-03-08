АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пережившие войну люди становятся более религиозными
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Смартфон iPhone XS Max уступил Xiaomi Mi 9 в тесте ночной съемки

Самая дорогая версия IPhone уступила в тесте съемки ночью модели Xiaomi Mi 9. Компанией Xiaomi в соцсети было показано, насколько китайский смартфон лучше в сравнении с iPhone XS Max.
Смартфон iPhone XS Max уступил Xiaomi Mi 9 в тесте ночной съемки

Специалисты проводили сравнение ночью в условиях слабой освещённости. Оказалось, что 48-мегапиксельный сенсор китайского устройства лучше, чем у популярного американского смартфона. На снимках видно преимущество камеры Mi 9, её широкий динамический диапазон в сравнении с XS Max.

В камере китайского смартфона пиксели фотодатчика при ночной съёмке группируются по четыре. При этом на снимке получается больше света. В данном случае снимок получается более резким. Фотография лучше прорабатывается по деталям.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон iPhone XS Max уступил Xiaomi
Ученые: Пережившие войну люди
Ученые: Поп-музыка является такой же
Исследователи обнаружили новый вид
«Вероятный канцероген» найден в
Андрей Разыграев позавидовал супругу
В Швеции ученые исследовали детский
Валерия продемонстрировала смелый образ
Компания Huawei представила новый
Мария Аронова призывает женщин после 45
В Женеве был представлен обновленный
Саша Савельева не захотела рассказывать
Медики рассказали о полезных свойствах
Андрей Малахов накануне 8 марта
Медики назвали проверенные методы
Эксперт оценил шансы Ангелы Меркель
Валерия рассказала о творческих успехах
Кабриолет Touring Sciadipersia
Названы самые обсуждаемые российскими
Игорь Петренко увлекся рисованием после
Через 3 месяца Ferrari представит
Учёные: Плохие сны являются не менее
Ученые создают карту доступной воды на
Sony добавила опцию дистанционного
Эксперты высоко оценили возможности
Елена Яковлева ради роли заключенной
Алена Савкина пожаловалась, что Илья
Новый кроссовер Новый кроссовер Skoda
Учёные: Погода влияет на здоровье
В Китае обнаружили гигантского шершня
Просмотреть все новости