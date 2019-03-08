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В Швеции ученые исследовали детский аутизм

Научные работники Гётеборгского университета исследовали детский аутизм. Они выяснили, что болезнь ребенка напрямую связана с инфекциями, перенесенными матерью во время беременности.
В Швеции ученые исследовали детский аутизм

В эксперименте приняли участие около 2 млн. матерей со своими детьми, которые родились в промежуток времени с 1973 по 2014 год. Удалось выяснить, что у ребенка возрастал риск возникновения аутизма на 79%, а депрессии на 29%, если мать переносила инфекцию во время беременности.

Эксперты говорят, что это касается даже плода, мозг которого не был поражен инфекцией.

Ранее было известно, что аутизм тесно связан с генами, которые влияют на головной мозг. Однако до конца не ясно, что больше влияет на возникновение болезни.

Статистика гласит, что детский аутизм диагностируется ежедневно каждые 20 минут. Наибольшее количество людей, страдающих этой патологией, проживает в Америке и Южной Корее.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 06:11

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