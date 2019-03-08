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Валерия продемонстрировала смелый образ в мини-юбке и ботфортах

Валерия опубликовала снимок, на котором запечатлена в мини-юбке и ботфортах. Такой смелый образ певица приурочила к 8-му Марта.
Валерия продемонстрировала смелый образ в мини-юбке и ботфортах

Артистка в свои 50 лет продолжает удивлять поклонников яркими нарядами. На этот раз для фотосессии она выбрала джинсовую мини-юбку с белым топом. Ярким акцентом в образе выступила куртка бардового цвета и ботфорты в тон.

В подписи к публикации знаменитость обратилась к мужчинам с вопросом, как они планируют поздравлять своих возлюбленных с Международным женским днем. Также она поделилась, что для нее этот праздник ассоциируется с матерью, которую она непременно поздравит.

Подписчики в социальной сети в очередной раз восхитились внешностью Валерии, назвав ее красавицей. Они отметили стройную фигуру звезды, которую смелый наряд только подчеркивает.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 05:11

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