Валерия продемонстрировала смелый образ в мини-юбке и ботфортах

Артистка в свои 50 лет продолжает удивлять поклонников яркими нарядами. На этот раз для фотосессии она выбрала джинсовую мини-юбку с белым топом. Ярким акцентом в образе выступила куртка бардового цвета и ботфорты в тон.В подписи к публикации знаменитость обратилась к мужчинам с вопросом, как они планируют поздравлять своих возлюбленных с Международным женским днем. Также она поделилась, что для нее этот праздник ассоциируется с матерью, которую она непременно поздравит.Подписчики в социальной сети в очередной раз восхитились внешностью Валерии, назвав ее красавицей. Они отметили стройную фигуру звезды, которую смелый наряд только подчеркивает.