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63-летняя жена Гогена Солнцева госпитализирована с подозрением на амнезию

Престарелая супруга бывшего участника телепроекта «Дом-2» Гогена Солнцева – Екатерина Терешкович попала в больницу.
63-летняя жена Гогена Солнцева госпитализирована с подозрением на амнезию

Как стало известно, 63-летнюю возлюбленную телезнаменитости в срочном порядке доставили в одну из клиник Москвы. Медики подозревают, что у женщины произошла кратковременная потеря памяти.

На протяжении уже нескольких месяцев жителям России приходится наблюдать за тем, как развиваются взаимоотношения у 38-летнего Гогена Солнцева с пожилой женщиной, утверждающей, что является богатой бизнесвумен.
63-летняя жена Гогена Солнцева госпитализирована с подозрением на амнезию

Первое время мало кто обращал внимание на это семейство, однако, когда супруги начали выносить ссоры на всеобщее обозрение, практически все известные телепередачи начали говорить о них.

Считанные минуты назад в интернете был опубликован сегодняшний выпуск телепрограммы «Прямой эфир», в которой в очередной раз Андрей Малахов обсудил звездную парочку Солнцева и Терешкович.
63-летняя жена Гогена Солнцева госпитализирована с подозрением на амнезию

Выяснилось, что Гоген разрешил Екатерине сходить с подружками на вечеринку в один из столичных ночных клубов, которая закончилась не так, как того ожидал бывший участник «Дома-2». По словам Солнцева, на данный момент Терешкович находится в больнице.

Журналистам удалось выйти на связь с врачами, у которых на данный момент наблюдается 63-летняя супруга шоумена, по их словам, Екатерина поступила в клинику с очень сильными головными болями. У медиков есть подозрения, что у женщины амнезия.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:25

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