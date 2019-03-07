63-летняя жена Гогена Солнцева госпитализирована с подозрением на амнезию
Престарелая супруга бывшего участника телепроекта «Дом-2» Гогена Солнцева – Екатерина Терешкович попала в больницу.
Как стало известно, 63-летнюю возлюбленную телезнаменитости в срочном порядке доставили в одну из клиник Москвы. Медики подозревают, что у женщины произошла кратковременная потеря памяти.
На протяжении уже нескольких месяцев жителям России приходится наблюдать за тем, как развиваются взаимоотношения у 38-летнего Гогена Солнцева с пожилой женщиной, утверждающей, что является богатой бизнесвумен.
Первое время мало кто обращал внимание на это семейство, однако, когда супруги начали выносить ссоры на всеобщее обозрение, практически все известные телепередачи начали говорить о них.
Считанные минуты назад в интернете был опубликован сегодняшний выпуск телепрограммы «Прямой эфир», в которой в очередной раз Андрей Малахов обсудил звездную парочку Солнцева и Терешкович.
Выяснилось, что Гоген разрешил Екатерине сходить с подружками на вечеринку в один из столичных ночных клубов, которая закончилась не так, как того ожидал бывший участник «Дома-2». По словам Солнцева, на данный момент Терешкович находится в больнице.
Журналистам удалось выйти на связь с врачами, у которых на данный момент наблюдается 63-летняя супруга шоумена, по их словам, Екатерина поступила в клинику с очень сильными головными болями. У медиков есть подозрения, что у женщины амнезия.
Как стало известно, 63-летнюю возлюбленную телезнаменитости в срочном порядке доставили в одну из клиник Москвы. Медики подозревают, что у женщины произошла кратковременная потеря памяти.
На протяжении уже нескольких месяцев жителям России приходится наблюдать за тем, как развиваются взаимоотношения у 38-летнего Гогена Солнцева с пожилой женщиной, утверждающей, что является богатой бизнесвумен.
Первое время мало кто обращал внимание на это семейство, однако, когда супруги начали выносить ссоры на всеобщее обозрение, практически все известные телепередачи начали говорить о них.
Считанные минуты назад в интернете был опубликован сегодняшний выпуск телепрограммы «Прямой эфир», в которой в очередной раз Андрей Малахов обсудил звездную парочку Солнцева и Терешкович.
Выяснилось, что Гоген разрешил Екатерине сходить с подружками на вечеринку в один из столичных ночных клубов, которая закончилась не так, как того ожидал бывший участник «Дома-2». По словам Солнцева, на данный момент Терешкович находится в больнице.
Журналистам удалось выйти на связь с врачами, у которых на данный момент наблюдается 63-летняя супруга шоумена, по их словам, Екатерина поступила в клинику с очень сильными головными болями. У медиков есть подозрения, что у женщины амнезия.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:25