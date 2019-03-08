Мария Аронова призывает женщин после 45 лет употреблять сладости не чаще раза в неделю

Мария Аронова заявила, что не садится к весне на какие-либо диеты, так как для нее это является неактуальным. Она старается постоянно держать фигуру в форме. По возможности артистка употребляет много свежих овощей, а также фруктов. При этом она никогда не имела комплексов по поводу своей фигуры. Актриса отмечает, что женщина должна уметь себя подать. Но в этом плане она проблем не имела. Также Аронова никогда не была одинока. У неё есть двое детей, а также внучка. Главным вопросом для знаменитости после 45 лет является здоровье. Вследствие того, что в данном возрасте начинают болеть коленки, женщины, любящие, как и она, съесть чего-либо вкусненького, должны конкретно об этом задуматься.По мнению Марины Ароновой, баловать себя сладостями можно раз в неделю. А вот в остальные дни нужно придерживаться правильного питания. Артистка отмечает, что к похудению у неё очень слабая воля. Пи этом знаменитость относит себя к людям, которые стараются в зрелом возрасте поддерживать форму. Это требует колоссальной отдачи и большого труда. Такие люди вызывают у артистки уважение и восхищение.