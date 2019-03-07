Елена Яковлева ради роли заключенной отказалась от еды





Недавно известная артистка отметила свой день рождения, ей исполнилось 58 лет. В интервью она говорит о том, что ей пришлось пережить, чтоб войти в образ. Звезда отмечает, что всегда доказывала сама себе, что является достойной актрисой, с какими бы проблемами не сталкивалась в жизни.Елену Яковлевну вдохновила книга, в которой говорилось, что актриса, играющая в спектакле, могла пойти домой, не смыв грим. Ее она прочитала еще в молодости и поняла, как важно чувствовать своих героев.В то время она готовилась играть роль заключенной в лагере, и чтоб вжиться в данную роль, знаменитость мучила себя голодом. Состояние ее организма ухудшалось и артистка прекратила это испытание.