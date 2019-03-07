Московский Депкультуры организует в культурных центрах и библиотеках более 230 событий
В период 7 марта-9 апреля с подачи столичного Депкультуры в культурных центрах и библиотеках мегаполиса пройдет свыше 230 мероприятий. Такая масштабная программа была разработана специально к Празднику 8 марта. Посещение большей части мероприятий является бесплатным, для того чтобы побывать на некоторых событиях потребуется зарегистрироваться. Об этом сообщил сайт московского мэра.
По словам вице-мэра Москвы Н.Сергуниной, посетители культурных центров и библиотек мегаполиса смогут увидеть концерты, спектакли, прослушать лекции и чтения, а также изучить выставки. Целевой аудиторией мероприятий являются, как женщины, так и мужчины.
Следует добавить, что на 8 марта Депкультуры города Москвы подготовил проведение ряда праздничных мероприятий в 18 парках города. В ряд столичных музеев в пятницу вход для женщин будет бесплатным.
По словам вице-мэра Москвы Н.Сергуниной, посетители культурных центров и библиотек мегаполиса смогут увидеть концерты, спектакли, прослушать лекции и чтения, а также изучить выставки. Целевой аудиторией мероприятий являются, как женщины, так и мужчины.
Следует добавить, что на 8 марта Депкультуры города Москвы подготовил проведение ряда праздничных мероприятий в 18 парках города. В ряд столичных музеев в пятницу вход для женщин будет бесплатным.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 19:01