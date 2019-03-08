Компания Huawei представила новый смартфон Honor Magic 2 3D с графеновой системой охлаждения
Спустя несколько месяцев после выпуска Honor Magic 2 компания Huawei представила обновленную версию смартфона. Новинка получила систему графенового охлаждения и приставку «3D» в названии.
Внешний вид устройства остался неизменным, но некоторые функции были усовершенствованы. Теперь гаджет способен распознавать лицо с помощью 3D-сканера, однако для этого разработчикам пришлось отказаться от 2-мегапиксельного модуля во фронтальной камере. Из главных достоинств выделяют систему графенового охлаждения, способную предупреждать нагревание процессора и обеспечивать длительную производительность смартфона.
Остальные характеристики аппарата остались прежними. Приобрести Honor Magic 2 3D на данный момент можно только в Китае по цене 865 долларов.
Внешний вид устройства остался неизменным, но некоторые функции были усовершенствованы. Теперь гаджет способен распознавать лицо с помощью 3D-сканера, однако для этого разработчикам пришлось отказаться от 2-мегапиксельного модуля во фронтальной камере. Из главных достоинств выделяют систему графенового охлаждения, способную предупреждать нагревание процессора и обеспечивать длительную производительность смартфона.
Остальные характеристики аппарата остались прежними. Приобрести Honor Magic 2 3D на данный момент можно только в Китае по цене 865 долларов.
Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 04:11