Звезда «Дома-2» Лера Фрост назвала Захара Саленко «ошибкой» своей молодости





Как оказалось, телезнаменитость встречается с влиятельным бизнесменом и сейчас дело идет к бракосочетанию.Не секрет, что во время нахождения на телепроекте «Дом-2» Валерия началась встречаться с Захаром. Тогда, по словам Фрост, она решила даже разорвать связь с таинственным воздыхателем, ведь была «по уши» влюбленная в Саленко.На данный момент Валерия возобновила отношения с загадочным поклонником и именно о нем время от времени говорит у себя на страничке в Instagram. Впрочем, есть определенный период жизни, о котором Фрост до сих пор жалеет.Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с экс-участницей «Дома-2», в котором девушка призналась, что по-прежнему не хочет вспоминать те времена, когда встречалась с Захаром. Выяснилось, что этот роман не принес Валерии ничего хорошо, а лишь негативно сказался на ней.Сейчас Фрост называет Саленко «ошибкой», о которой желает забыть. К слову, Валерия убеждена, что Захар очень часто говорит о ней в Периметре «Дома-2» не просто так, а потому что не знает, как по-другому привлечь к своей персоне внимание.