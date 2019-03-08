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Саша Савельева не захотела рассказывать о любовных сценах супруга Кирилла Сафонова

Артистка Саша Савельева, которая умело скрывала свою беременность, не захотела рассказывать о любовных сценах, в которых участвовал её супруг Кирилл Сафонов. По этому поводу артистка, находящаяся в декрете, опубликовала пост в Instagram.
Саша Савельева не захотела рассказывать о любовных сценах супруга Кирилла Сафонова

У Александры Савельевой перед родами появилось свободное время, которое она уделила для общения со своими поклонниками. При этом ряд вопросов был неприятен знаменитости. Например, она не захотела обсуждать своего супруга, целующего в рамках съёмочной площадки других женщин. Савельева не пожелала в деталях комментировать данную тему. Она только отметила, что ей нравятся талантливые профессиональные партнерши супруга.

Кирилл Сафонов является довольно востребованным актером. Ему зачастую приходится играть роли, которые подразумевают участие в различных интимных сценах. В свою очередь Савельева не ревнует своего мужа. Она живёт в гармонии с возлюбленным. Конфликты, которые иногда возникают в семье, пара не выносит на публику.



 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:11

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