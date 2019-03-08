Саша Савельева не захотела рассказывать о любовных сценах супруга Кирилла Сафонова

У Александры Савельевой перед родами появилось свободное время, которое она уделила для общения со своими поклонниками. При этом ряд вопросов был неприятен знаменитости. Например, она не захотела обсуждать своего супруга, целующего в рамках съёмочной площадки других женщин. Савельева не пожелала в деталях комментировать данную тему. Она только отметила, что ей нравятся талантливые профессиональные партнерши супруга.Кирилл Сафонов является довольно востребованным актером. Ему зачастую приходится играть роли, которые подразумевают участие в различных интимных сценах. В свою очередь Савельева не ревнует своего мужа. Она живёт в гармонии с возлюбленным. Конфликты, которые иногда возникают в семье, пара не выносит на публику.