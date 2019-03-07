Эксперты высоко оценили возможности совершенного фрегата ВМФ РФ «Адмирал Горшков»





«Адмирал Горшков», ставший головным судном проекта 22350, был создан в Санкт-Петербурге в 2010 году. Фрегат относится к четвертому поколению судов, укомплектованных ракетным оружием. Корабль был взят на вооружение российского флота 28 июля 2018 года после успешных ходовых испытаний в Северном море и Балтике. Многоцелевой фрегат готов к противостоянию ракетным и воздушным атакам, высадке десанта, поражению целей, находящихся на побережье.Эксперты отметили важность технических характеристик морского судна. Они обратили внимание на модернизированный корпус «Адмирала Горшкова», улучшающий мореходные качества и позволяющий вести бой во время шторма в 5 баллов. Во время строительства фрегата инженеры использовали современные композитные материалы и технологию Stealth. Применение последних сделало корабль почти невидимым для радаров противника.«Адмирал Горшков» получил 16 пусковых установок для ракет «Оникс», артиллерийскую систему «A-192M», новейшую систему ПВО «Полимент-Редут», а также ракетный комплекс «Калибр-НК». По данным специалистов, фрегату удалось на несколько шагов опередить вооружение морских судов ВМФ.«Адмирал Горшков» - совершенный военный корабль, построенный отечественными инженерами. Существенным минусом является то, что для реализации подобных проектов требуется длительное время. Для ликвидации «бреши» в сегменте многофункционального российского флота нужно будет создать ещё несколько «систершипов» для «Адмирала Горшкова», заключили эксперты.