Новый кроссовер Новый кроссовер Skoda Kamiq возможно приедет в Россию





В ближайшее время ждать Skoda Kamiq в Российской Федерации не стоит, потому что это пока только предположения.Kamiq создан для Европы, он не подходит для дорог России. Если в будущем примут решение привезти его, то автомобиль нужно будет локализировать, сделать полный привод и увеличить мощность мотора.Компактный кроссовер будет иметь «турботройки», мощность которых 95 и 115 л.с. и дизель с 95 лошадиными силами. Трансмиссии будет две - механическая и автоматическая.