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Новый кроссовер Новый кроссовер Skoda Kamiq возможно приедет в Россию

Кроссовер Skoda Kamiq был представлен 5 марта на Женевском автосалоне, который располагается в Швейцарии. Маркус Озегович является главой Volkswagen Group Rus. Он рассказал изданию «РБК», что не исключается возможность появления этого авто в России.
Новый кроссовер Новый кроссовер Skoda Kamiq возможно приедет в Россию

В ближайшее время ждать Skoda Kamiq в Российской Федерации не стоит, потому что это пока только предположения.

Kamiq создан для Европы, он не подходит для дорог России. Если в будущем примут решение привезти его, то автомобиль нужно будет локализировать, сделать полный привод и увеличить мощность мотора.

Компактный кроссовер будет иметь «турботройки», мощность которых 95 и 115 л.с. и дизель с 95 лошадиными силами. Трансмиссии будет две - механическая и автоматическая.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 19:53

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