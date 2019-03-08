АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 кроссоверов с Женевского автосалона
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

В Женеве был представлен обновленный кроссовер компании VinFast

На ежегодной выставке автомобилей в Женеве был представлен обновленный кроссовер вьетнамской компании VinFast. Он создан на базе BMW X5 прошлого поколения.
В Женеве был представлен обновленный кроссовер компании VinFast

Внедорожник класса люкс получил 6,2-литровый мотор с мощностью в 460 лошадиных сил. От предыдущей версии автомобиль отличает более агрессивный внешний вид с отдельными деталями, приковывающими взгляды. Среди них массивная радиаторная решетка, матовые диски серого цвета и ярко-красные тормозные колодки.

Салон тоже перенес некоторые метаморфозы. Он отделан натуральной кожей и карбоном, оснащен усовершенствованной мультимедийной системой с сенсорным управлением. Главной гордостью в автомобиле разработчики считают двигатель, заимствованный у Chevrolet Corvette. Максимальную скорость кроссовер способен развить до 300 км/ч.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 02:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мария Аронова призывает женщин после 45
В Женеве был представлен обновленный
Саша Савельева не захотела рассказывать
Медики рассказали о полезных свойствах
Андрей Малахов накануне 8 марта
Медики назвали проверенные методы
Эксперт оценил шансы Ангелы Меркель
Валерия рассказала о творческих успехах
Кабриолет Touring Sciadipersia
Названы самые обсуждаемые российскими
Игорь Петренко увлекся рисованием после
Через 3 месяца Ferrari представит
Учёные: Плохие сны являются не менее
Ученые создают карту доступной воды на
Sony добавила опцию дистанционного
Эксперты высоко оценили возможности
Елена Яковлева ради роли заключенной
Алена Савкина пожаловалась, что Илья
Новый кроссовер Новый кроссовер Skoda
Учёные: Погода влияет на здоровье
В Китае обнаружили гигантского шершня
63-летняя жена Гогена Солнцева
Певица Елка рассказала, что Алла
Московский Депкультуры организует в
Lamborghini посвятит спецверсию
Звезда «Дома-2» Лера Фрост назвала
В Екатеринбурге мёртвый мужчина
В Сети опубликовали качественные
Ксения Собчак вывела своего двухлетнего
Учёные заявили о возможности зарождения
Просмотреть все новости