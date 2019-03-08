В Женеве был представлен обновленный кроссовер компании VinFast





Внедорожник класса люкс получил 6,2-литровый мотор с мощностью в 460 лошадиных сил. От предыдущей версии автомобиль отличает более агрессивный внешний вид с отдельными деталями, приковывающими взгляды. Среди них массивная радиаторная решетка, матовые диски серого цвета и ярко-красные тормозные колодки.Салон тоже перенес некоторые метаморфозы. Он отделан натуральной кожей и карбоном, оснащен усовершенствованной мультимедийной системой с сенсорным управлением. Главной гордостью в автомобиле разработчики считают двигатель, заимствованный у Chevrolet Corvette. Максимальную скорость кроссовер способен развить до 300 км/ч.