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Ксения Собчак вывела своего двухлетнего сына Платона на прогулку встречать весну

Журналист и светская львица Ксения Собчак довольно редко выкладывает семейные фото. Однако накануне у себя в Instagram 37-летняя мамочка опубликовала фото со своим ребёнком. На совместной прогулке с Платоном они провожают зиму.
Ксения Собчак вывела своего двухлетнего сына Платона на прогулку встречать весну

«Расчищаем пути для весны!», — в частности пишет Собчак в микроблоге.

На снимке мальчик запечатлен в красной тёплой курточке с игрушечной снегоуборочной машинкой.
Ксения Собчак вывела своего двухлетнего сына Платона на прогулку встречать весну

Напомним, Платона Ксения родила от актёра Максима Виторгана. Хоть светская львица старается не афишировать лицо мальчика на снимках, в Stories когда-то попала фотография , где ребёнок разглядывал коробки на туалетном столике мамы.

Кстати, после рождения ребенка Собчак не раз признавалась, что теперь по-другому смотрит на многие вещи и даже могла бы полюбить детишек, правда, лишь только мальчиков.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:30

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