Ксения Собчак вывела своего двухлетнего сына Платона на прогулку встречать весну

«Расчищаем пути для весны!», — в частности пишет Собчак в микроблоге.

На снимке мальчик запечатлен в красной тёплой курточке с игрушечной снегоуборочной машинкой.Напомним, Платона Ксения родила от актёра Максима Виторгана. Хоть светская львица старается не афишировать лицо мальчика на снимках, в Stories когда-то попала фотография , где ребёнок разглядывал коробки на туалетном столике мамы.Кстати, после рождения ребенка Собчак не раз признавалась, что теперь по-другому смотрит на многие вещи и даже могла бы полюбить детишек, правда, лишь только мальчиков.