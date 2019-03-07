Ксения Собчак вывела своего двухлетнего сына Платона на прогулку встречать весну
Журналист и светская львица Ксения Собчак довольно редко выкладывает семейные фото. Однако накануне у себя в Instagram 37-летняя мамочка опубликовала фото со своим ребёнком. На совместной прогулке с Платоном они провожают зиму.
На снимке мальчик запечатлен в красной тёплой курточке с игрушечной снегоуборочной машинкой.
Напомним, Платона Ксения родила от актёра Максима Виторгана. Хоть светская львица старается не афишировать лицо мальчика на снимках, в Stories когда-то попала фотография , где ребёнок разглядывал коробки на туалетном столике мамы.
Кстати, после рождения ребенка Собчак не раз признавалась, что теперь по-другому смотрит на многие вещи и даже могла бы полюбить детишек, правда, лишь только мальчиков.
«Расчищаем пути для весны!», — в частности пишет Собчак в микроблоге.
На снимке мальчик запечатлен в красной тёплой курточке с игрушечной снегоуборочной машинкой.
Напомним, Платона Ксения родила от актёра Максима Виторгана. Хоть светская львица старается не афишировать лицо мальчика на снимках, в Stories когда-то попала фотография , где ребёнок разглядывал коробки на туалетном столике мамы.
Кстати, после рождения ребенка Собчак не раз признавалась, что теперь по-другому смотрит на многие вещи и даже могла бы полюбить детишек, правда, лишь только мальчиков.