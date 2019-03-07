Валерия рассказала о творческих успехах дочери Анны Шульгиной

"На днях вышла песня, которую я напеваю без остановки уже несколько дней. - пишет артистка. - Анна выбрала путь вразрез существующим стандартам шоу-бизнеса, но тем интересней наблюдать за ней".

Валерия публично поздравила дочь Анну Шульгину с дебютом в российском шоу-бизнесе и выходом первых треков. О желании выступать на эстраде SHENA? заявила родителям год назад и работала над собственным проектом без их помощи. Композицию "Анархия" Валерия услышала уже после официального выхода, оставшись довольной.Также Валерия осталась поражена результатом, как и многие коллеги и критики. Знаменитость гордится дочерью, тем более, что никак не помогала ей выбирать собственный творческий путь.