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Валерия рассказала о творческих успехах дочери Анны Шульгиной

Валерия рассказала в Instagram о творческих успехах дочери Анны Шульгиной. Начинающая певица выпустила первый сольный альбом под псевдонимом SHENA?.
Валерия рассказала о творческих успехах дочери Анны Шульгиной

Валерия публично поздравила дочь Анну Шульгину с дебютом в российском шоу-бизнесе и выходом первых треков. О желании выступать на эстраде SHENA? заявила родителям год назад и работала над собственным проектом без их помощи. Композицию "Анархия" Валерия услышала уже после официального выхода, оставшись довольной.
Валерия рассказала о творческих успехах дочери Анны Шульгиной

"На днях вышла песня, которую я напеваю без остановки уже несколько дней. - пишет артистка. - Анна выбрала путь вразрез существующим стандартам шоу-бизнеса, но тем интересней наблюдать за ней".

Также Валерия осталась поражена результатом, как и многие коллеги и критики. Знаменитость гордится дочерью, тем более, что никак не помогала ей выбирать собственный творческий путь.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 21:11

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