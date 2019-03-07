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Lamborghini посвятит спецверсию суперкара Huracan часам Roger Dubuis

Спортивное подразделение итальянской компании – Squadra Corse, презентовало в Женеве новую специальную версию суперкара Huracan Super Trofeo Evo Collector 2019. Бренд посвятил это авто часам Roger Dubuis.
Lamborghini посвятит спецверсию суперкара Huracan часам Roger Dubuis

Кузов транспортного средства сделан из облегченного пластика. Модель окрашена в чёрную расцветку. На крыше авто имеются элементы механизма, принадлежащего новым часам Roger Dubuis. Передний бампер, капот, боковины крыши, диффузор, зеркала заднего вида получили золотистые элементы дизайна. Крыша спортивной машины имеет графическое изображение различных элементов механизма новых часов.

Автопроизводитель предполагает выпустить 88 единиц суперкаров. Стоимость новой версии держится пока в секрете. Компания представила два авто: в штаб-квартире часового известного дома Roger Dubuis Manufacturer, а также в рамках автомобильного шоу.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:00

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