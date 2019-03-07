Медики назвали проверенные методы борьбы с депрессией





Согласно последним исследованиям, симптомы психологического расстройства можно существенно уменьшить, посвящая всего один час физическим упражнениям в неделю. Это может быть бег, езда на велосипеде, занятия в спортзале.По словам экспертов, справиться с депрессией помогает получение дневной дозы утренних солнечных лучей. Особенно важно получать солнечные ванны для людей, подверженных сезонным аффективным расстройствам.Еще один метод борьбы с депрессивным расстройством – боевые искусства. Последние положительно влияют на общее психологическое состояние человека, освобождая от раздражения и гнева. Благоприятно отражается на психике и ведение дневника с фиксированием ярких и позитивных событий, происходящих ежедневно.Немаловажное значение в преодолении симптомов депрессии отводится употреблению овощей, фруктов и зелени. Специалисты рекомендуют есть меньше мяса и субпродуктов, полноценно высыпаться, не игнорировать различные расслабляющие методики, больше общаться с окружающими, посещать культурные мероприятия, читать литературу, заниматься любимым делом.Не все депрессивные состояния одинаковы, поэтому следовать тем или иным указаниям следует, опираясь на точный диагноз психического здоровья, заключили медики.