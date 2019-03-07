Медики назвали проверенные методы борьбы с депрессией
Медицинские специалисты рассказали о проверенных и эффективных методах борьбы с депрессией. Для того, чтобы справиться с этим неприятным синдромом, следует определить причину его появления, рекомендуют эксперты.
Согласно последним исследованиям, симптомы психологического расстройства можно существенно уменьшить, посвящая всего один час физическим упражнениям в неделю. Это может быть бег, езда на велосипеде, занятия в спортзале.
По словам экспертов, справиться с депрессией помогает получение дневной дозы утренних солнечных лучей. Особенно важно получать солнечные ванны для людей, подверженных сезонным аффективным расстройствам.
Еще один метод борьбы с депрессивным расстройством – боевые искусства. Последние положительно влияют на общее психологическое состояние человека, освобождая от раздражения и гнева. Благоприятно отражается на психике и ведение дневника с фиксированием ярких и позитивных событий, происходящих ежедневно.
Немаловажное значение в преодолении симптомов депрессии отводится употреблению овощей, фруктов и зелени. Специалисты рекомендуют есть меньше мяса и субпродуктов, полноценно высыпаться, не игнорировать различные расслабляющие методики, больше общаться с окружающими, посещать культурные мероприятия, читать литературу, заниматься любимым делом.
Не все депрессивные состояния одинаковы, поэтому следовать тем или иным указаниям следует, опираясь на точный диагноз психического здоровья, заключили медики.
Согласно последним исследованиям, симптомы психологического расстройства можно существенно уменьшить, посвящая всего один час физическим упражнениям в неделю. Это может быть бег, езда на велосипеде, занятия в спортзале.
По словам экспертов, справиться с депрессией помогает получение дневной дозы утренних солнечных лучей. Особенно важно получать солнечные ванны для людей, подверженных сезонным аффективным расстройствам.
Еще один метод борьбы с депрессивным расстройством – боевые искусства. Последние положительно влияют на общее психологическое состояние человека, освобождая от раздражения и гнева. Благоприятно отражается на психике и ведение дневника с фиксированием ярких и позитивных событий, происходящих ежедневно.
Немаловажное значение в преодолении симптомов депрессии отводится употреблению овощей, фруктов и зелени. Специалисты рекомендуют есть меньше мяса и субпродуктов, полноценно высыпаться, не игнорировать различные расслабляющие методики, больше общаться с окружающими, посещать культурные мероприятия, читать литературу, заниматься любимым делом.
Не все депрессивные состояния одинаковы, поэтому следовать тем или иным указаниям следует, опираясь на точный диагноз психического здоровья, заключили медики.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 22:11