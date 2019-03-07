Певица Елка рассказала, что Алла Пугачева высмеяла ее выступление из-за страха перед аудиторией





Алла Пугачева часто высказывает мнение, что талантливых людей нужно направлять и помогать им, в отличие от бездарностей, которые сами пробивают себе путь. Певицу из Украины Примадонна пригласила на откровенную беседу после прослушивания одного из выступлений. Тогда народная артистка сделала ей замечание, отметив, что Елка очень смешно пытается скрыть страх перед аудиторией.Знаменитость признается, что эти слова задели ее в тот момент. Однако спустя время, она поняла настоящий посыл замечания и сделала для себя важные выводы. Девушка раз и навсегда расставила для себя приоритеты в творчестве. Она твердо решила, что не станет следовать за модой, чтобы быть популярной, а будет создавать музыку с четким посылом для своей публики.