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Учёные: Погода влияет на здоровье человеческого сердца

Медицинские специалисты объяснили, как погода воздействует на здоровье сердца человека. Эксперты отмечают, что не любая погода является одинаково полезной для людей.
Учёные: Погода влияет на здоровье человеческого сердца

В некоторых случаях она может стать причиной сердечного приступа. Эксперты решили рассказать, какие климатические условия являются самыми опасными для здоровья людей. Исследования в этой области проводились шотландскими учёными Университета в Глазго. Они смогли выяснить, какая погода может привести к сердечным приступам.

Исследователи отмечают, что на человеческое самочувствие самое прямое воздействие оказывает температура. Существенное похолодание может провоцировать появление болезней, связанных с сердечно-сосудистой системой. Вследствие низких температур втрое увеличивается риск смерти в случае приступа.

При плохой погоде повышается артериальное давление. Риски приступа также увеличиваются при отсутствии солнечного света, в случае снижения температуры на 10 градусов. Такие условия повышают артериальное давление у людей на 3-6 мм. Учёные считают, что вследствие этого увеличивается вероятность приступа либо инсульта.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:40

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