Учёные: Погода влияет на здоровье человеческого сердца





В некоторых случаях она может стать причиной сердечного приступа. Эксперты решили рассказать, какие климатические условия являются самыми опасными для здоровья людей. Исследования в этой области проводились шотландскими учёными Университета в Глазго. Они смогли выяснить, какая погода может привести к сердечным приступам.Исследователи отмечают, что на человеческое самочувствие самое прямое воздействие оказывает температура. Существенное похолодание может провоцировать появление болезней, связанных с сердечно-сосудистой системой. Вследствие низких температур втрое увеличивается риск смерти в случае приступа.При плохой погоде повышается артериальное давление. Риски приступа также увеличиваются при отсутствии солнечного света, в случае снижения температуры на 10 градусов. Такие условия повышают артериальное давление у людей на 3-6 мм. Учёные считают, что вследствие этого увеличивается вероятность приступа либо инсульта.