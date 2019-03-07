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Наташа Королева интерпретировала песню «Желтые тюльпаны»

В цеху, где собирают самый большой автомобиль в мире, российская исполнительница Наташа Королева дала концерт для сотрудников автосалона. Слова песни «Желтые тюльпаны» она сменила на «желтые Белазы», чем приятно удивила зрителей.
Наташа Королева интерпретировала песню «Желтые тюльпаны»

Недавно певица выложила видеозапись этого выступления в свой Instagram. Она заявила, что это один из самых необычных концертов, которые она давала. Работники завода получили интерпретированную для них песню с новым смыслом и звучанием.

В конце звезда поздравляет подписчиц с наступающим праздником 8 марта. Она уверяет, что важнее всего иметь крепкое здоровье.

Видео набрало уже более 50 тыс. просмотров и множество позитивных комментариев в адрес Наташи Королевой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 18:08

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