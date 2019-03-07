Наташа Королева интерпретировала песню «Желтые тюльпаны»
В цеху, где собирают самый большой автомобиль в мире, российская исполнительница Наташа Королева дала концерт для сотрудников автосалона. Слова песни «Желтые тюльпаны» она сменила на «желтые Белазы», чем приятно удивила зрителей.
Недавно певица выложила видеозапись этого выступления в свой Instagram. Она заявила, что это один из самых необычных концертов, которые она давала. Работники завода получили интерпретированную для них песню с новым смыслом и звучанием.
В конце звезда поздравляет подписчиц с наступающим праздником 8 марта. Она уверяет, что важнее всего иметь крепкое здоровье.
Видео набрало уже более 50 тыс. просмотров и множество позитивных комментариев в адрес Наташи Королевой.
Недавно певица выложила видеозапись этого выступления в свой Instagram. Она заявила, что это один из самых необычных концертов, которые она давала. Работники завода получили интерпретированную для них песню с новым смыслом и звучанием.
В конце звезда поздравляет подписчиц с наступающим праздником 8 марта. Она уверяет, что важнее всего иметь крепкое здоровье.
Видео набрало уже более 50 тыс. просмотров и множество позитивных комментариев в адрес Наташи Королевой.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 18:08