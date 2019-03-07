Компания Huawei представила смартфон Enjoy 9s с тройной камерой





На задней части корпуса аппарата будет располагаться тройная камера, максимальное разрешение составит 24 мегапикселя. Объем встроенной памяти телефона - 128 гигабайт, а аккумулятор - емкостью 4 тыс. мА/ч. Основа программного обеспечения устройства - ОС Android 9.0 Pie.Производитель Huawei сейчас находится на третьей позиции мира по количеству выпущенных гаджетов. За 2018 год компания продала более 200 млн. устройств, что равно 14,7% мирового рынка.