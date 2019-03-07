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Компания Huawei представила смартфон Enjoy 9s с тройной камерой

Одна из крупнейших мировых компаний Huawei заявила, что готовит к выпуску смартфон Enjoy 9s. Он будет иметь экран Dewdrop и тройную камеру. Об этом известно из сетевых источников.
Компания Huawei представила смартфон Enjoy 9s с тройной камерой

На задней части корпуса аппарата будет располагаться тройная камера, максимальное разрешение составит 24 мегапикселя. Объем встроенной памяти телефона - 128 гигабайт, а аккумулятор - емкостью 4 тыс. мА/ч. Основа программного обеспечения устройства - ОС Android 9.0 Pie.

Производитель Huawei сейчас находится на третьей позиции мира по количеству выпущенных гаджетов. За 2018 год компания продала более 200 млн. устройств, что равно 14,7% мирового рынка.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 17:55

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