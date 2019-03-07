АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 кроссоверов с Женевского автосалона
EUR 74.42 USD 65.84
Курс валют на 07.03.2019

В Сети опубликовали качественные рендеры новой «раскладушки» ZTE

В интернете опубликовали качественные рендеры новой современной «раскладушки» ZTE. Устройство имеет гибкий экран.
В Сети опубликовали качественные рендеры новой «раскладушки» ZTE

Компания запатентовала модель в конце прошлого года. Трехмерную версию гаджета создали специалисты ресурса LetsGoDigital. Устройство в разложенном состоянии обладает вытянутым экраном. Он не схож с Huawei Mate X либо Samsung Galaxy Fold. Версия больше походит на будущий смартфон Moto RAZR.

От привычных для пользователей «раскладушек» аппарат отличается тем, что складывание дисплея осуществляется не по центру. В устройстве верхняя панель короче нижней. Когда смартфон сложен, часть экрана остается открытой. По всей видимости, здесь будет отражаться требуемая пользователю информация.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алена Савкина пожаловалась, что Илья
Новый кроссовер Новый кроссовер Skoda
Учёные: Погода влияет на здоровье
В Китае обнаружили гигантского шершня
63-летняя жена Гогена Солнцева
Певица Елка рассказала, что Алла
Московский Депкультуры организует в
Lamborghini посвятит спецверсию
Звезда «Дома-2» Лера Фрост назвала
В Екатеринбурге мёртвый мужчина
В Сети опубликовали качественные
Ксения Собчак вывела своего двухлетнего
Учёные заявили о возможности зарождения
Наташа Королева интерпретировала песню
Компания Huawei представила смартфон
Диетологи составили список продуктов
Сергей Шнуров написал стих в ответ на
Наталья Поклонская раскрыла собранный
В Подмосковье врачи спасли
Уфолог обнаружил на снимках Марса
Disney показала первый постер
Автоэксперты назвали ТОП-5 бюджетных
Историки намерены переписать биографию
В Новороссийске в доме нашли мертвой
СМИ: Марат Башаров будет выплачивать
Эксперты составили рейтинг авто,
Кети Топурия взяла под опеку звезду
В Москве «ГАЗель» выехала на тротуар и
Составлен ТОП-5 кроссоверов с
В Сети появилось подтверждение
Просмотреть все новости