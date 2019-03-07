В Сети опубликовали качественные рендеры новой «раскладушки» ZTE





Компания запатентовала модель в конце прошлого года. Трехмерную версию гаджета создали специалисты ресурса LetsGoDigital. Устройство в разложенном состоянии обладает вытянутым экраном. Он не схож с Huawei Mate X либо Samsung Galaxy Fold. Версия больше походит на будущий смартфон Moto RAZR.От привычных для пользователей «раскладушек» аппарат отличается тем, что складывание дисплея осуществляется не по центру. В устройстве верхняя панель короче нижней. Когда смартфон сложен, часть экрана остается открытой. По всей видимости, здесь будет отражаться требуемая пользователю информация.