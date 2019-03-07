АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 кроссоверов с Женевского автосалона
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Андрей Малахов накануне 8 марта запустил флэшмоб «Признайся в любви»

Популярный российский шоумен Андрей Малахов рассказал фанатам о запуске нового флэшмоба под названием «Признайся в любви любимой женщине». Артист первым положил начало праздничной эстафете, признавшись в романтических чувствах своей супруге Наталье Шкулевой в Instagram.
Андрей Малахов накануне 8 марта запустил флэшмоб «Признайся в любви»

Андрей Малахов опубликовал в личном блоге Instagram короткий видеоролик, где призывает мужчин принять участие в флешмобе накануне 8 марта и сделать приятное любимым вторым половинкам. Знаменитый телеведущий сам признался в любви своей жене. В комментарии к видеозаписи 47-летний артист передал романтическую эстафету исполнителю Алексею Воробьеву, Артему Королеву и DJ Smash.

Поклонники Андрея Малахова поблагодарили звезду российского шоубиза за интересную идею и творческий подход к женскому празднику. Представительницы прекрасного пола, а особенно Натальи Шкулевой, были растроганы красивым признанием артиста, принимая его слова в свой адрес.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Вчера, 23:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики рассказали о полезных свойствах
Андрей Малахов накануне 8 марта
Медики назвали проверенные методы
Эксперт оценил шансы Ангелы Меркель
Валерия рассказала о творческих успехах
Кабриолет Touring Sciadipersia
Названы самые обсуждаемые российскими
Игорь Петренко увлекся рисованием после
Через 3 месяца Ferrari представит
Учёные: Плохие сны являются не менее
Ученые создают карту доступной воды на
Sony добавила опцию дистанционного
Эксперты высоко оценили возможности
Елена Яковлева ради роли заключенной
Алена Савкина пожаловалась, что Илья
Новый кроссовер Новый кроссовер Skoda
Учёные: Погода влияет на здоровье
В Китае обнаружили гигантского шершня
63-летняя жена Гогена Солнцева
Певица Елка рассказала, что Алла
Московский Депкультуры организует в
Lamborghini посвятит спецверсию
Звезда «Дома-2» Лера Фрост назвала
В Екатеринбурге мёртвый мужчина
В Сети опубликовали качественные
Ксения Собчак вывела своего двухлетнего
Учёные заявили о возможности зарождения
Наташа Королева интерпретировала песню
Компания Huawei представила смартфон
Диетологи составили список продуктов
Просмотреть все новости