Андрей Малахов накануне 8 марта запустил флэшмоб «Признайся в любви»
Популярный российский шоумен Андрей Малахов рассказал фанатам о запуске нового флэшмоба под названием «Признайся в любви любимой женщине». Артист первым положил начало праздничной эстафете, признавшись в романтических чувствах своей супруге Наталье Шкулевой в Instagram.
Андрей Малахов опубликовал в личном блоге Instagram короткий видеоролик, где призывает мужчин принять участие в флешмобе накануне 8 марта и сделать приятное любимым вторым половинкам. Знаменитый телеведущий сам признался в любви своей жене. В комментарии к видеозаписи 47-летний артист передал романтическую эстафету исполнителю Алексею Воробьеву, Артему Королеву и DJ Smash.
Поклонники Андрея Малахова поблагодарили звезду российского шоубиза за интересную идею и творческий подход к женскому празднику. Представительницы прекрасного пола, а особенно Натальи Шкулевой, были растроганы красивым признанием артиста, принимая его слова в свой адрес.
Андрей Малахов опубликовал в личном блоге Instagram короткий видеоролик, где призывает мужчин принять участие в флешмобе накануне 8 марта и сделать приятное любимым вторым половинкам. Знаменитый телеведущий сам признался в любви своей жене. В комментарии к видеозаписи 47-летний артист передал романтическую эстафету исполнителю Алексею Воробьеву, Артему Королеву и DJ Smash.
Поклонники Андрея Малахова поблагодарили звезду российского шоубиза за интересную идею и творческий подход к женскому празднику. Представительницы прекрасного пола, а особенно Натальи Шкулевой, были растроганы красивым признанием артиста, принимая его слова в свой адрес.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Вчера, 23:11