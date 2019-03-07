Наталья Поклонская раскрыла собранный на коллег по Госдуме компромат





Поклонская заявила, что, заведуя комиссией по контролю за доходами и этике, собрала немало компромата на российских парламентариев. Некоторые материалы зампред по безопасности и борьбе с коррупцией упомянула в своей книге "Крымская весна". Политик посчитала, что настало время раскрыть имеющиеся данные.Первый депутат, которым занималась Поклонская, связан с организациями, предоставляющими коммунальные услуги. Последние при его содействии завышали тарифы и заработали 1,5 млрд рублей на обмане населения. Также зампред обнаружила: некоторые народные избранники присутствуют в органах управления юрлиц в Финляндии и Франции, что запрещено законодательством РФ.Один из коллег Поклонской помог перевести фирме своей мамы больше миллиарда бюджетных рублей. Компания занимается той же сферой, комитет по которой возглавляет упомянутый депутат. Отари Аршба сообщила, что комиссией по этике уже начата проверка указанных лиц.