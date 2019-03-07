В Китае обнаружили гигантского шершня





Размах его крыльев составляет приблизительно 9,35 см. Фотографию этого гиганта выложили в Facebook. Улей подобного шершня обладает внутренним диаметром на 2 метра. Насекомое смогли обнаружить энтомологи на территории провинции Юньнань, находящейся на юго-западе КНР. В настоящее время он является самым крупным экземпляром, который известен науке. Согласно предположениям, речь идёт в данном случае о новом подвиде этого опасного насекомого. Научными деятелями было всего обнаружено около сотни подобных шершней-гигантов.Ещё была найдена матка, размеры которой обычно бывают ещё больше. Шершня считают одним из самых опаснейших насекомых на планете. Укус этого насекомого может убить человека.