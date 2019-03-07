В Китае обнаружили гигантского шершня
На территории Китая обнаружили огромного шершня. Его длина составляет 6 сантиметров. Таким образом, данное насекомое является практически вдвое больше своих “родственников”.
Размах его крыльев составляет приблизительно 9,35 см. Фотографию этого гиганта выложили в Facebook. Улей подобного шершня обладает внутренним диаметром на 2 метра. Насекомое смогли обнаружить энтомологи на территории провинции Юньнань, находящейся на юго-западе КНР. В настоящее время он является самым крупным экземпляром, который известен науке. Согласно предположениям, речь идёт в данном случае о новом подвиде этого опасного насекомого. Научными деятелями было всего обнаружено около сотни подобных шершней-гигантов.
Ещё была найдена матка, размеры которой обычно бывают ещё больше. Шершня считают одним из самых опаснейших насекомых на планете. Укус этого насекомого может убить человека.
Размах его крыльев составляет приблизительно 9,35 см. Фотографию этого гиганта выложили в Facebook. Улей подобного шершня обладает внутренним диаметром на 2 метра. Насекомое смогли обнаружить энтомологи на территории провинции Юньнань, находящейся на юго-западе КНР. В настоящее время он является самым крупным экземпляром, который известен науке. Согласно предположениям, речь идёт в данном случае о новом подвиде этого опасного насекомого. Научными деятелями было всего обнаружено около сотни подобных шершней-гигантов.
Ещё была найдена матка, размеры которой обычно бывают ещё больше. Шершня считают одним из самых опаснейших насекомых на планете. Укус этого насекомого может убить человека.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:26