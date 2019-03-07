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В Китае обнаружили гигантского шершня

На территории Китая обнаружили огромного шершня. Его длина составляет 6 сантиметров. Таким образом, данное насекомое является практически вдвое больше своих “родственников”.
В Китае обнаружили гигантского шершня

Размах его крыльев составляет приблизительно 9,35 см. Фотографию этого гиганта выложили в Facebook. Улей подобного шершня обладает внутренним диаметром на 2 метра. Насекомое смогли обнаружить энтомологи на территории провинции Юньнань, находящейся на юго-западе КНР. В настоящее время он является самым крупным экземпляром, который известен науке. Согласно предположениям, речь идёт в данном случае о новом подвиде этого опасного насекомого. Научными деятелями было всего обнаружено около сотни подобных шершней-гигантов.

Ещё была найдена матка, размеры которой обычно бывают ещё больше. Шершня считают одним из самых опаснейших насекомых на планете. Укус этого насекомого может убить человека.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:26

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