В Подмосковье врачи спасли подавившегося монетой младенца





По словам министра здравоохранения Дмитрия Матвеева, во время обследования у годовалого ребенка в области гортани была обнаружена монета номиналом 50 копеек. Какое-то время он испытывал трудности с дыханием, а спустя время появились признаки удушья.Врачи районной больницы №2 в городе Щелково извлекли предмет при помощи специального оборудования и тем самым спасли ребенка. На данный момент он уже выписан и находится дома. Министр поблагодарил своих коллег за оперативную работу.