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В Подмосковье врачи спасли подавившегося монетой младенца

В Подмосковном городе Щелково врачам удалось спасти младенца, подавившегося 50-копеечной монетой. Ребенок оказался в больнице с признаками удушья.
В Подмосковье врачи спасли подавившегося монетой младенца

По словам министра здравоохранения Дмитрия Матвеева, во время обследования у годовалого ребенка в области гортани была обнаружена монета номиналом 50 копеек. Какое-то время он испытывал трудности с дыханием, а спустя время появились признаки удушья.

Врачи районной больницы №2 в городе Щелково извлекли предмет при помощи специального оборудования и тем самым спасли ребенка. На данный момент он уже выписан и находится дома. Министр поблагодарил своих коллег за оперативную работу.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 17:06

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