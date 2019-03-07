Сергей Шнуров написал стих в ответ на слова депутата о «тунеядцах»

В одной из социальных сетей, а именно Instagram, артист выложил видео заседания облдумы, где депутат из Волгограда заявляет о том, что малоимущие создали себе проблемы сами, а минимальная пенсия только у «тунеядцев и алкоголиков». Под видеозаписью знаменитость написал матерный стих со словами: «Я вступаюсь за алкашей и тунеядцев, потому как сам из этих самых родом».Высказыванием Гасана Набиева очень возмутило жителей страны, после чего он оправдался, что неправильно выразился. Он хотел донести что недоволен тем, что люди получают одинаково небольшие пенсии, вне зависимости от того, сколько проработал человек.Пост музыканта набрал более 500 тыс. лайков и множество комментариев, где подписчики разделяют его мнение.