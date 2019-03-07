Учёные заявили о возможности зарождения жизни в звёздных системах с двумя солнцами





Как пишет The Independent, сотрудники Шеффилдского университета создали компьютерную модель, рассчитав, что в системах с двумя солнцами может зародиться жизнь. Ранее учёные считали, что условия для биологических процессов должны быть приближены к земным, но новые данные опровергли эту теорию.Для обитания живых организмов подходят двойные и тройные системы. В них расстояние, при котором на планетах присутствует жидкая вода, значительно расширяется, что даёт больше шансов на выживание. В галактике Млечный путь треть всех систем имеет два солнца, которые рождаются из молодых звёзд.В скоплении из 350 таких систем около 20, по подсчётам учёных, обладают расширенной зоной обитаемости. Таким образом, как и в произведениях фантастов, в обитаемых мирах на небе действительно можно наблюдать несколько солнц.