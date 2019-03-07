Учёные заявили о возможности зарождения жизни в звёздных системах с двумя солнцами
Учёные Великобритании заявили о возможности зарождения жизни в системах с двумя солнцами. Зона обитаемости вокруг таких звёзд достаточно широка.
Как пишет The Independent, сотрудники Шеффилдского университета создали компьютерную модель, рассчитав, что в системах с двумя солнцами может зародиться жизнь. Ранее учёные считали, что условия для биологических процессов должны быть приближены к земным, но новые данные опровергли эту теорию.
Для обитания живых организмов подходят двойные и тройные системы. В них расстояние, при котором на планетах присутствует жидкая вода, значительно расширяется, что даёт больше шансов на выживание. В галактике Млечный путь треть всех систем имеет два солнца, которые рождаются из молодых звёзд.
В скоплении из 350 таких систем около 20, по подсчётам учёных, обладают расширенной зоной обитаемости. Таким образом, как и в произведениях фантастов, в обитаемых мирах на небе действительно можно наблюдать несколько солнц.
Как пишет The Independent, сотрудники Шеффилдского университета создали компьютерную модель, рассчитав, что в системах с двумя солнцами может зародиться жизнь. Ранее учёные считали, что условия для биологических процессов должны быть приближены к земным, но новые данные опровергли эту теорию.
Для обитания живых организмов подходят двойные и тройные системы. В них расстояние, при котором на планетах присутствует жидкая вода, значительно расширяется, что даёт больше шансов на выживание. В галактике Млечный путь треть всех систем имеет два солнца, которые рождаются из молодых звёзд.
В скоплении из 350 таких систем около 20, по подсчётам учёных, обладают расширенной зоной обитаемости. Таким образом, как и в произведениях фантастов, в обитаемых мирах на небе действительно можно наблюдать несколько солнц.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:21