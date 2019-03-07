Уфолог обнаружил на снимках Марса древние лица гигантских пришельцев





Как отметил виртуальный исследователь на своем официальном сайте, его впечатлили десятки гигантских артефактов. Скотт Уоринг раньше не замечал этих загадочных находок. На вершине одного из холмов Марса уфолог рассмотрел несколько огромных объектов, напоминающих лица, обращенные к небу. Объекты расположили здесь специально, полагает любитель паранормальных явлений.Околонаучный эксперт рассказал, что ему удалось заметить на Красной планете и лицо «киборга». Это может быть подтверждением существования на Марсе высокоразвитой цивилизации, чьи представители имели способность интегрировать технологии в себя и окружающие предметы. Скотт Уоринг уверен: на планете процветала интеллектуальная культура и сейчас люди могут узнать о ней благодаря подобным находкам.