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Уфолог обнаружил на снимках Марса древние лица гигантских пришельцев

Популярный уфолог из Тайвани Скотт Уоринг сделал очередное открытие, подтверждающее существование пришельцев на Марсе. Эксперт изучил новые снимки Красной планеты и обнаружил на них древние лица гигантских инопланетян.
Уфолог обнаружил на снимках Марса древние лица гигантских пришельцев

Как отметил виртуальный исследователь на своем официальном сайте, его впечатлили десятки гигантских артефактов. Скотт Уоринг раньше не замечал этих загадочных находок. На вершине одного из холмов Марса уфолог рассмотрел несколько огромных объектов, напоминающих лица, обращенные к небу. Объекты расположили здесь специально, полагает любитель паранормальных явлений.
Уфолог обнаружил на снимках Марса древние лица гигантских пришельцев


Околонаучный эксперт рассказал, что ему удалось заметить на Красной планете и лицо «киборга». Это может быть подтверждением существования на Марсе высокоразвитой цивилизации, чьи представители имели способность интегрировать технологии в себя и окружающие предметы. Скотт Уоринг уверен: на планете процветала интеллектуальная культура и сейчас люди могут узнать о ней благодаря подобным находкам.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:53

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