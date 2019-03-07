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В Новороссийске в доме нашли мертвой 14-летнюю школьницу

В Новороссийске обнаружена 14-летняя школьница без признаков жизни. Она была найдена в стенах собственного дома в повешенном состоянии.
В Новороссийске в доме нашли мертвой 14-летнюю школьницу

Тело девочки было доставлено в отделение судебно-медицинской экспертизы. Специалисты проведут все необходимые лабораторные исследования. После этого будет озвучена точная причина смерти школьницы. Следователями проводится опрос одноклассников, а также родных и знакомых погибшей.

Сотрудниками следственного комитета было тщательно осмотрено жилище, где случилась данная трагедия. В настоящее время выясняются все обстоятельства, а также причины смерти несовершеннолетней девочки.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:13

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