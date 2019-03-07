В Новороссийске в доме нашли мертвой 14-летнюю школьницу





Тело девочки было доставлено в отделение судебно-медицинской экспертизы. Специалисты проведут все необходимые лабораторные исследования. После этого будет озвучена точная причина смерти школьницы. Следователями проводится опрос одноклассников, а также родных и знакомых погибшей.Сотрудниками следственного комитета было тщательно осмотрено жилище, где случилась данная трагедия. В настоящее время выясняются все обстоятельства, а также причины смерти несовершеннолетней девочки.