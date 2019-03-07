В Новороссийске в доме нашли мертвой 14-летнюю школьницу
В Новороссийске обнаружена 14-летняя школьница без признаков жизни. Она была найдена в стенах собственного дома в повешенном состоянии.
Тело девочки было доставлено в отделение судебно-медицинской экспертизы. Специалисты проведут все необходимые лабораторные исследования. После этого будет озвучена точная причина смерти школьницы. Следователями проводится опрос одноклассников, а также родных и знакомых погибшей.
Сотрудниками следственного комитета было тщательно осмотрено жилище, где случилась данная трагедия. В настоящее время выясняются все обстоятельства, а также причины смерти несовершеннолетней девочки.
Тело девочки было доставлено в отделение судебно-медицинской экспертизы. Специалисты проведут все необходимые лабораторные исследования. После этого будет озвучена точная причина смерти школьницы. Следователями проводится опрос одноклассников, а также родных и знакомых погибшей.
Сотрудниками следственного комитета было тщательно осмотрено жилище, где случилась данная трагедия. В настоящее время выясняются все обстоятельства, а также причины смерти несовершеннолетней девочки.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:13