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Историки намерены переписать биографию Александра Македонского из-за новых находок

Историки обнаружили, что первооткрывателем Александрии был не Александр Македонский. Теперь ученые намерены переписать его биографию.
Историки намерены переписать биографию Александра Македонского из-за новых находок

Древняя история может быть переписана из-за вероятности сфальсифицированного заявления о том, что Александр Великий основал Александрию. Специалисты считают, что Египетский город не был открыт им в 332 году до нашей эры. Вероятнее всего, это заслуга будущего царя Египта Птолемея І. Он был ближайшим советником воина и отвечал за основание города.

Именно ему принадлежит распространение слухов о том, что открытие Александрии было идеей его покровителя. Такой поступок Птолемея, по словам историков, был совершен для того, чтобы прийти к власти законным путем. Согласно исследованиям, основание города произошло спустя 13 лет после смерти Александра Македонского.

Теперь ученые намерены переписать биографию завоевателя, что полностью изменит значимость его фигуры в истории Древнего мира.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 16:15

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