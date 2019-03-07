Историки намерены переписать биографию Александра Македонского из-за новых находок





Древняя история может быть переписана из-за вероятности сфальсифицированного заявления о том, что Александр Великий основал Александрию. Специалисты считают, что Египетский город не был открыт им в 332 году до нашей эры. Вероятнее всего, это заслуга будущего царя Египта Птолемея І. Он был ближайшим советником воина и отвечал за основание города.Именно ему принадлежит распространение слухов о том, что открытие Александрии было идеей его покровителя. Такой поступок Птолемея, по словам историков, был совершен для того, чтобы прийти к власти законным путем. Согласно исследованиям, основание города произошло спустя 13 лет после смерти Александра Македонского.Теперь ученые намерены переписать биографию завоевателя, что полностью изменит значимость его фигуры в истории Древнего мира.