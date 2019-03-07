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Автоэксперты назвали ТОП-5 бюджетных кроссоверов с полным приводом

Автоэксперты решили назвать ТОП-5 наиболее бюджетных кроссоверов, получивших систему полного привода. Специалисты обратили внимание на новые модели, доступные для приобретения на российском рынке.
Автоэксперты назвали ТОП-5 бюджетных кроссоверов с полным приводом

В свой рейтинг эксперты портала «АвтоВзгляд» включили компактные паркетники, чья стоимость не превышает 1500 000 рублей. Лидером оказался кроссовер Renault Duster, укомплектованный 1,6-литровым двигателем с отдачей 114 лошадиных сил и шестиступенчатой «механикой». Популярный французский «игрок» бюджетного сегмента со стартовой стоимостью 819 990 рублей считается самым доступным полноприводным «вездеходом» в России.

Вторую позицию занял автомобиль Nissan Terrano, оснащенный в базовой версии 1,6-литровым агрегатом с производительностью 114 «лошадок». Модель можно приобрести за 1068 000 рублей.

Третье место досталось Hyundai Creta, являющемуся наиболее популярным внедорожником в РФ. За автомобиль с 121-сильным 1,6-литровым двигателем российские автолюбители готовы отдать 1080 000 рублей.

На четвертой позиции аналитики расположили ещё одного «француза» - Renault Kaptur. Паркетник с системой полного привода, получивший 2,0-литровый мотор с отдачей в 143 лошадиных силы и четырехступенчатую «механику», продают за 1 139 990 рублей. Модель с автоматической коробкой передач предлагается от 1 189 990 до 1 164 990 рублей зависимо от года выпуска.
Автоэксперты назвали ТОП-5 бюджетных кроссоверов с полным приводом

Пятое место занимает самый дорогой в списке автомобиль Ford EcoSport. Кроссовер получил мощный агрегат, выдающий 148 «лошадей» и 6-позиционную АКПП. Полноприводный вариант модели россияне могут себе позволить за 1 353 000 рублей.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:26

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