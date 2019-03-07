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Disney показала первый постер "Малефисенты-2"

Студия Walt Disney показала первый постер "Малефисенты-2", которая выйдет на экраны на 6 месяцев раньше. Премьера картины назначена на 18 октября этого года.
Disney показала первый постер "Малефисенты-2"

Издание Deadline сообщило, что вторая часть фантастического фильма с Анджелиной Джоли "Малефисента-2" будет показана раньше срока. До этого Walt Disney назначила премьеру на 29 мая 2020-го, однако она состоится уже в октябре. В Голливуде середину осени считали неудачной для проектов с крупным бюджетом, но некоторые фильмы продемонстрировали совсем иной отклик зрителя.

Напомним, что выпустили первую часть картины в 2014 году с бюджетом $180 млн. Собрала "Малефисента" благодаря игре Джоли и необычному взгляду на героиню-антагониста $750 миллионов. Работала над продолжением киноленты съёмочная группа весной и летом 2018 года в Лондоне.

По слухам, у Джоли возник конфликт с некоторыми коллегами, однако фильм удалось успешно доснять. Вторая часть получила название "Малефисента: Владычица тьмы" или Maleficent: Mistress of Evil.



 
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Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:39

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