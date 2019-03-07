Эксперты составили рейтинг авто, которые больше всего нравятся женщинам





Для них более важен цвет, форма, размер авто и тип коробки передач. В рейтинге на первом месте оказалась версия Chevrolet Spark. Авто оснащается 1,2-литровым силовым агрегатом, функционирующим вместе с «механикой». Женщины чаще выбирают модификации с литровым двигателем, а также автоматом за 540 000 рублей. Далее следует малолитражная версия KIA Picanto. Авто выпускают в двух вариациях на 3 и 5 дверей. Транспортное средство отличается просторным салоном, интересным дизайном, бензиновым 1,2-литровым мотором на 85 лошадей, сочетающимся с АКПП. Машина в базовой комплектации стоит 535 000 рулей. На третьем месте разместился корейский хэтчбек версии Hyundai i30. Машину оснащают 1,6-литровым мотором на 130 л.с. Это отличный вариант для любительниц АКПП, а также имеющих семью. Авто расценивается в 870 000 рублей.На четвёртой позиции размещается Citroen C1 первой генерации. За 530 000 женщинам предлагается авто с французским дизайном, рядом полезных опций. Качество сборки машины довольно хорошее. В модели установлен силовой агрегат на 68 л.с. Пятое место занял городской кроссовер Nissan JUKE. Авто имеет футуристический интересный дизайн. Бюджетная версия стоит 1 100 000 рублей. Топовая модификация расценивается в 1 280 000 рублей. В автомобиле имеются разные вспомогательные системы. Под капотом авто производитель установил мощную 1,6-литровую силовую установку, которая генерирует 117 либо 190 л.с.