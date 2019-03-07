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Эксперты составили рейтинг авто, которые больше всего нравятся женщинам

Специалисты анонсировали рейтинг автомобилей, которые больше всего нравятся женщинам. При выборе транспортного средства представительницы слабого пола редко думают касательно безопасности либо экономии.
Эксперты составили рейтинг авто, которые больше всего нравятся женщинам

Для них более важен цвет, форма, размер авто и тип коробки передач. В рейтинге на первом месте оказалась версия Chevrolet Spark. Авто оснащается 1,2-литровым силовым агрегатом, функционирующим вместе с «механикой». Женщины чаще выбирают модификации с литровым двигателем, а также автоматом за 540 000 рублей. Далее следует малолитражная версия KIA Picanto. Авто выпускают в двух вариациях на 3 и 5 дверей. Транспортное средство отличается просторным салоном, интересным дизайном, бензиновым 1,2-литровым мотором на 85 лошадей, сочетающимся с АКПП. Машина в базовой комплектации стоит 535 000 рулей. На третьем месте разместился корейский хэтчбек версии Hyundai i30. Машину оснащают 1,6-литровым мотором на 130 л.с. Это отличный вариант для любительниц АКПП, а также имеющих семью. Авто расценивается в 870 000 рублей.

На четвёртой позиции размещается Citroen C1 первой генерации. За 530 000 женщинам предлагается авто с французским дизайном, рядом полезных опций. Качество сборки машины довольно хорошее. В модели установлен силовой агрегат на 68 л.с. Пятое место занял городской кроссовер Nissan JUKE. Авто имеет футуристический интересный дизайн. Бюджетная версия стоит 1 100 000 рублей. Топовая модификация расценивается в 1 280 000 рублей. В автомобиле имеются разные вспомогательные системы. Под капотом авто производитель установил мощную 1,6-литровую силовую установку, которая генерирует 117 либо 190 л.с.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:58

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