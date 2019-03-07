Кети Топурия взяла под опеку звезду «Дома-2» Яну Шевцову





По словам звезды скандально известной телестройки, бывшая возлюбленная рэп-музыканта заслуживает большего и ей нужен «преданный мужчина».Не секрет, что как только Шевцова появилась в Периметре, ей удалось за довольно короткий промежуток времени наделать шумихи и в стенах реалити-шоу, и за их пределами.Наверное, только ленивые не обсуждали сообщение о том, что Кети Топурия рассталась с Гуфом из-за его неоднократных измен с Шевцовой. В свою очередь Яна утверждает, что именно певец изменил ее жизнь, поэтому она даже решила сделать татуировку с его именем.Впрочем, как выяснилось, экс-избранница Гуфа смогла простить его пассию и даже взяла ее под свою опеку. По словам бывшей участницы «Дома-2», она очень часто переписывается и созванивается с Топурия, поэтому не понаслышке знает, какой она «хороший и чуткий человек».Выяснилось, что Яна целиком и полностью поддерживает решение Кети поставить точку в отношениях с Гуфом, так как понимает, что этот мужчина никогда не сможет сделать артистку по-настоящему счастливой.К слову, новость о том, что Шевцова поддерживает связь с Топурия, очень удивила телезрителей проекта «Дом-2». По их мнению, Яна не является той девушкой, с которой следует дружить, ведь она думает лишь об одном – как «заработать» на очередном скандале.