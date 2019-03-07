Составлен ТОП-5 кроссоверов с Женевского автосалона

SEAT el-Born

Mitsubishi Engelberg

Mazda CX-30

VW Touareg V8 TDI

Audi Q4





Автомобиль SEAT el-Born представляет собой немного измененный кроссовер Skoda, показанный ранее. Главным его отличием стали увеличенные колесные диски, что говорит о повышенной проходимости транспортного средства. Также на задней части кузова появилась светодиодная полоса, выполняющая функцию стопового сигнала. Двери на электрическом кроссовере стали безрамными, ввиду чего визуально машина напоминает огромный моноблок. Разработчики спрятали ручки настолько сильно, что злоумышленники при всем желании не смогут найти их с первого раза. Машина работает на базе силового агрегата на 306 лошадиных сил. Одного заряда аккумулятора в ней должно хватить на минимум 500 километров движения. Салон кроссовера пока держится в секрете, так как компания собирается дополнить его всевозможными техническими гаджетами. Речь идет о большом дисплее на передней панели, которая заменит все привычные приборы. Сведения о дате выхода SEAT el-Born пока отсутствуют.Кроссовер от японской компании в рамках автосалона был показан в виде концепта, пока не получившего окончательную версию. Кроме того, модель будет выпущена в нескольких вариациях с разными силовыми агрегатами. В ее основу положен мотор Twin Motor 4WD PHEV на 2,4 литра с общей мощностью в 340 лошадиных сил. При необходимости водитель машины сможет переключаться между режимами езды на бензине и на электрике, а автоматическая система оптимизации сможет самостоятельно выбирать тип топлива в зависимости от дорожного покрытия. В серийное производство поступит только версия автомобиля с полным приводом. Engelberg сможет преодолевать до 70 километров только на заряде электрического мотора, что может помочь при отсутствии заправок во время езды на длительные расстояния. Распределение крутящего момента между осями будет осуществляться посредством специальной системы Yaw Control третьего поколения. Также предусмотрен адаптивный круиз-контроль стандартов ABS и ASC.Автомобиль должен появиться в продаже летом текущего года. В линейке транспортное средство займет место между среднеразмерным СХ-5 и городским CX-3. Главной особенностью автомобиля стал его динамический дизайн, разработанный сразу несколькими студиями. На передней части кузова разместилась массивная решетка радиатора, больше напоминающая тонкие трубки, соединенные вместе при помощи сетки. С момента показа первого концепта сильно изменилась и оптика, ставшая более округлой, но с угловатыми частями по бокам. Автомобиль имеет длину в 4,3 метра, ввиду чего не будет предназначен для условий большого города с его постоянными пробками и проблемами с парковкой. Стоит выделить и объем багажного отделения машины на 430 литров. Разработчики называют транспортное средство универсальным решением для семейных поездок, так как в салоне могут комфортно разместиться до 5 человек. При необходимости владелец может сложить задние кресла, превращая кроссовер в полноценный минивен.Автомобиль был впервые показан еще несколько лет назад, но теперь линейка модели дополнилась самой мощной версией. Кроссовер работает на базе силового агрегата на 430 лошадиных сил. Среди его особенностей стоит выделить и огромные воздухозаборники на боковых панелях, визуально превращающие транспортное средство в огромный танк. Образ довершают черные глянцевые элементы, которые в сочетании с красивой серой эмалью кузова создают агрессивный облик. В салоне автомобиля можно встретить большой дисплей на торпеде, удобные спортивные сидения с подогревом на две зоны и качественное рулевое колесо с панелью управления.Кроссовер выполнен в привычном для компании лаконичном стиле. Визуально он очень напоминает показанную ранее E-tron, но располагает двумя более мощными электрическими моторами на 225 киловатт. Запас хода транспортного средства составляет более чем 450 километров. Визуально автомобиль отличается от первой версии только наличием более сглаженных углов и спрятанных в корпус боковых дверей. На рынок модель должна поступить до конца лета текущего года.