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Nintendo выпустила набор виртуальной реальности для консоли Switch

Компания Nintendo выпустила набор виртуальной реальности для консоли Switch. VR-комплект под названием Labo внешне стилизован под картонные коробки.
Nintendo выпустила набор виртуальной реальности для консоли Switch

Известно, что набор будет реализован в двух версиях. Стоимость любого комплекта достигает 80 долларов. В него входят специальные очки, а также фигуры животных и различных гаджетов. У пользователей будет возможность приобрести стартовый набор, но его тираж будет ограничен. В него входят также VR-очки и картонный бластер. Цена его будет вдвое меньше стандартного комплекта – 40 долларов. Покупка имеет смысл для новичков, чтобы ознакомиться с консолью.

Представители компании отмечают, что дополнить базовый набор прочими аксессуарами может каждый в зависимости от потребности. Однако информации о том, распространяется ли это на укомплектованные новинки, пока нет.



 
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Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 15:00

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