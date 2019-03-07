Nintendo выпустила набор виртуальной реальности для консоли Switch





Известно, что набор будет реализован в двух версиях. Стоимость любого комплекта достигает 80 долларов. В него входят специальные очки, а также фигуры животных и различных гаджетов. У пользователей будет возможность приобрести стартовый набор, но его тираж будет ограничен. В него входят также VR-очки и картонный бластер. Цена его будет вдвое меньше стандартного комплекта – 40 долларов. Покупка имеет смысл для новичков, чтобы ознакомиться с консолью.Представители компании отмечают, что дополнить базовый набор прочими аксессуарами может каждый в зависимости от потребности. Однако информации о том, распространяется ли это на укомплектованные новинки, пока нет.