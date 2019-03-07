В Сети появилось подтверждение эскортного прошлого Милены Безбородовой
В Сети появились данные, подтверждающие эскортное прошлое участницы «Дома-2» Милены Безбородовой. Согласно обнародованному скриншоту анкеты с сайта агентства, ранее пообщаться с девушкой в чате стоило примерно 250 евро за час.
Милена Безбородова, придя на проект «Дом-2», показалась знакомой некоторым зрителям и также экс-проектантам телестройки. Немногим позже всплыла информация о якобы причастности девушки к эскорт-услугам, но никто не мог предоставить никаких подтверждающих это фактов.
Даже слова Арая Чобаняна, заявившего, что он уже натыкался на профиль Безбородовой с её личной фотографией на сайте эскорт-агентства, не заставили зрителей окончательно поверить в то, что девушка в свои года таким образом зарабатывала на жизнь, но новые сведения говорят об обратном.
В Сети стал распространяться скриншот с якобы того самого сайта эскорт-услуг, на котором работала Милена Безбородова. Видно, что фотография действительно принадлежит ей, но часть публики предполагает, что таким образом возлюбленную Алексея Безуса могли просто подставить, смонтировав картинку в фотошопе для создания нового скандала на «Доме-2».
Милена Безбородова, придя на проект «Дом-2», показалась знакомой некоторым зрителям и также экс-проектантам телестройки. Немногим позже всплыла информация о якобы причастности девушки к эскорт-услугам, но никто не мог предоставить никаких подтверждающих это фактов.
Даже слова Арая Чобаняна, заявившего, что он уже натыкался на профиль Безбородовой с её личной фотографией на сайте эскорт-агентства, не заставили зрителей окончательно поверить в то, что девушка в свои года таким образом зарабатывала на жизнь, но новые сведения говорят об обратном.
В Сети стал распространяться скриншот с якобы того самого сайта эскорт-услуг, на котором работала Милена Безбородова. Видно, что фотография действительно принадлежит ей, но часть публики предполагает, что таким образом возлюбленную Алексея Безуса могли просто подставить, смонтировав картинку в фотошопе для создания нового скандала на «Доме-2».