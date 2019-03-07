ВВС США показали полёт секретного беспилотника XQ-58A Valkyrie





Научно-исследовательская лаборатория AFRL показала результаты 2,5-летней разработки беспилотника XQ-58A Valkyrie. На видео попал тестовый 76-минутный полёт, во время которого успешно испытали бортовое оборудование и функционал судна в действии. Предположительно, "Валькирия" может преодолеть 3 тысячи километров на дистанционном управлении, неся на борту несколько малых авиабомб либо средства радиоэлектронной борьбы.Самолёту не нужна взлётная полоса, чтобы подняться в воздух или сесть. Американские ВВС планируют использовать Valkyrie вместе с пилотируемыми истребителями.При всех преимуществах беспилотника его закупка и эксплуатация не должны обойтись дорого. По словам Дуга Щублевски, руководителя проекта в AFRL, "Валькирия" полностью изменит правила игры и боевые возможности в будущих военных конфликтах.