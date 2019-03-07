СМИ: Марат Башаров будет выплачивать Елизавете Шевырковой по 60 тысяч рублей в месяц





Жена Марата Башарова ушла от скандального мужа. Пресса узнала подробности развода супругов, теперь актер будет выплачивать алименты на своего малолетнего сына.Елизавета хочет официального развода с буйным артистом. Сам Марат Башаров опровергает все слова женщины и утверждает - в их семье все спокойно. Но недавно бракоразводный процесс дошел до суда, что свидетельствует о другом.Дело рассматривается в Бабушкинском суде Москвы. СМИ удалось узнать информацию, что знаменитость ежемесячно будет выплачивать алименты на своего ребенка. На имущество женщина рассчитывать не может, так как не было покупки недвижимости или автомобилей за время брака, который был заключен в 2017 году.Исходя из дохода Марата Башарова за прошлый год, а он составил 300 тыс. рублей, он будет выплачивать каждый месяц 60 тыс. на содержание сына.Известно, что второе заседание суда состоится уже 11 марта.