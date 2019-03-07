АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 кроссоверов с Женевского автосалона
EUR 74.42 USD 65.84
Курс валют на 07.03.2019

Саша Черно отказывается от отдыха в тёплых краях из-за лечения

Участница проекта «Дом-2» Саша Черно вынуждена отказаться от отдыха в тёплых краях из-за лечения. Девушка уверяет, что врачи также запретили ей какие-либо занятия физической активностью, куда также входит и интимная жизнь.
Саша Черно отказывается от отдыха в тёплых краях из-за лечения

Саша Черно, видимо, всерьёз решила заняться своим здоровьем, так как прошла обследование и уже приступила к лечению инсулинорезистентности, обнаруженной у неё медиками. Кроме того, девушка вынуждена пожертвовать отдыхом в тёплых краях исключительно из-за приёма препаратов, прерывать который нельзя.
Саша Черно отказывается от отдыха в тёплых краях из-за лечения

Зрители заметили, что отсутствие физических нагрузок в жизни Сашу Черно никак не тревожит, ведь она ранее сама заявляла, что спорт явно не для неё, а вот что касается интимной жизни, то здесь воздержание идёт только во вред молодым супругам. Привыкшая к ежедневному «волшебству» Черно испытывает явный недостаток близости с Иосифом Оганесяном, который заметен на фоне участившихся скандалов и раздражительности проектантки.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уфолог обнаружил на снимках Марса
Disney показала первый постер
Автоэксперты назвали ТОП-5 бюджетных
Историки намерены переписать биографию
В Новороссийске в доме нашли мертвой
СМИ: Марат Башаров будет выплачивать
Эксперты составили рейтинг авто,
Кети Топурия взяла под опеку звезду
В Москве «ГАЗель» выехала на тротуар и
Составлен ТОП-5 кроссоверов с
В Сети появилось подтверждение
Саша Черно отказывается от отдыха в
Влад Кадони носит кольцо за полмиллиона
Ученые выяснили, почему рак чаще
Максим Галкин показал фанатам, как
ВВС США показали полёт секретного
Ольгу Бузову обозвали «дрищём»
Ведущая Юлия Барановская разрыдалась в
Nintendo выпустила набор виртуальной
Новый кроссовер Renault Captur получит
Ольгу Бузову высмеивают за широкий рот
Ученые назвали 7 продлевающих жизнь
Илью Яббарова обвинили в воровстве и
Ольга Бузова увлеклась чтением
Александра Скородумова и Сергей Сичкар
Ксения Собчак показала в Сети длинные и
Валерий Блюменкранц показал своего
Яна Кошкина заявила о желании стать
Маргарита Ларченко задумалась об уходе
Ольга Орлова на лобном высмеяла
Просмотреть все новости