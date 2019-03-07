Саша Черно отказывается от отдыха в тёплых краях из-за лечения





Саша Черно, видимо, всерьёз решила заняться своим здоровьем, так как прошла обследование и уже приступила к лечению инсулинорезистентности, обнаруженной у неё медиками. Кроме того, девушка вынуждена пожертвовать отдыхом в тёплых краях исключительно из-за приёма препаратов, прерывать который нельзя.Зрители заметили, что отсутствие физических нагрузок в жизни Сашу Черно никак не тревожит, ведь она ранее сама заявляла, что спорт явно не для неё, а вот что касается интимной жизни, то здесь воздержание идёт только во вред молодым супругам. Привыкшая к ежедневному «волшебству» Черно испытывает явный недостаток близости с Иосифом Оганесяном, который заметен на фоне участившихся скандалов и раздражительности проектантки.