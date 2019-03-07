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Ученые выяснили, почему рак чаще распространяется на печень

Ученые Пенсильванского университета смогли выяснить, почему рак чаще распространяется на печень. Специалистами было установлено, что гепатоциты, являющиеся главными функциональными клетками печени, размещаются в эпицентре цепной реакции.
Ученые выяснили, почему рак чаще распространяется на печень

В данном исследовании научные деятели использовали первый раз мышиную модель аденокарциномы поджелудочной железы. Речь идёт о PDAC, являющемся наиболее распространённым типом рака этого органа. Проводя исследования, специалисты установили, что практически все гепатоциты демонстрировали активацию STAT3 у мышей с онкологией, в сравнении с 2 процентами у грызунов без опухоли.

Ученые смогли в итоге доказать, что данная биология может наблюдаться у пациентов, имеющих поражённую поджелудочную железу, рак легких, а также толстой кишки. Методы лечения, нацеленные на гепатоциты, могут предотвращать распространение раковой опухоли на печень, являющуюся основной причиной смертности людей от рака.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:27

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