Ученые выяснили, почему рак чаще распространяется на печень





В данном исследовании научные деятели использовали первый раз мышиную модель аденокарциномы поджелудочной железы. Речь идёт о PDAC, являющемся наиболее распространённым типом рака этого органа. Проводя исследования, специалисты установили, что практически все гепатоциты демонстрировали активацию STAT3 у мышей с онкологией, в сравнении с 2 процентами у грызунов без опухоли.Ученые смогли в итоге доказать, что данная биология может наблюдаться у пациентов, имеющих поражённую поджелудочную железу, рак легких, а также толстой кишки. Методы лечения, нацеленные на гепатоциты, могут предотвращать распространение раковой опухоли на печень, являющуюся основной причиной смертности людей от рака.